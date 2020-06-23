Члены КС не спешат выражать мнение по поводу закона о прекращении их полномочий

Члены Конституционного суда Армении Алвина Гюлумян и Феликс Тохян на данный момент не спешат выражать мнение по поводу закона о прекращении их полномочий. Как передает «Арменпресс», Феликс Тохян в беседе с журналистами отметил, что он не может высказать мнение по вопросу, который в дальнейшем может стать предметом обсуждения в Конституционном суде.

“По вопрос, который может прийти в Конституционный суд, члены КС не могут выражать мнение”, - сказал Тохян.

Член Конституционного суда Алвина Гюлумян уверена, что принятая 22 июня парламентом поправка к Конституции не относится к ней, поскольку она 12 лет пребывает в должности не бесперерывно, а с перерывами. Гюлумян занимает должность члена КС с 2014 года, до этого она был членом КС в 1996 - 2003 годах.

“Это изменение не может относиться ко мне, потому что я нахожусь на посту с августа 2014 года. Не исключено, что кто-либо обратится в Конституционный суд, не хочу меня освобождать от участия в обсуждении этого вопроса”, - отметила Гюлумян.

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян в беседе с журналистами отметил, что согласно действующей Конституции, конституционные изменения подлежат предварительному конституционному контролю, а Конституционный суд не обсуждал такого проекта.

22 июня Национальное собрание приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагалось заменить председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, пребывающих на этой должности в течение периода общей продолжительностью не менее 12 лет.

С принятием законопроекта должны быть прекращены полномочия судей КС Алвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а нынешний председатель КС Грайр Товмасян останется на должности члена КС.

Национальное собрание решило не обращаться в Конституционный суд по вопросу изменений Конституции. Изменения в Конституции вступят в силу на следующий день после их официальной публикации.

Венецианская комиссия представила положительное мнение по вопросам конституционного суда.

Ранее был инициирован референдум по конституционным реформам, которым предлагалось прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся вследствие объявления чрезвычайного положения, затем он был отменен.

Норайр Шогикян