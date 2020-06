Анна Акопян по видеосвязи участвовала в Международной конференции женского политического лидерства

Супруга премьер-министра Республики Армения, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile / Город улыбок” Анна Акопян Анна Акопян 22 июня по видеосвязи приняла участие в Международной конференции “Female political leaders as champions for testing. Test to Exit COVID-19 ”. Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, конференция была проведена организациями “G20 сотрудничество в области здравоохранения и развития”, “Объединение женщин-политических лидеров” и Фондом инновационной диагностики.

Цель конференции - объединить международное сообщество, женщин-лидеров в области здравоохранения и политики, чтобы поделиться своим опытом, выступить с советами, показать возможную стратегию того, как страны могут вновь открыть свои двери при пандемии Covid-19 и как обеспечить общество новыми, простыми и доступными тестами.

Докладчиками конференции были бывший премьер-министр Республики Сенегал Амината Тур, бывший премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брунтлан, комиссар Африканского союза по социальным вопросам Амира Эльфадил Мухаммед Эльфадил, главный исполнительный директор Фонда инновационной диагностики Катарина Боехме, основатель и председатель объединения женщин-политических лидеров Сильвана Коч-Мехри, исполнительный директор G20 по сотрудничеству в области здравоохранения и развития Атис Кучук.