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Зидан превзошел показатель дель Боске в “Реале”

Зидан превзошел показатель дель Боске в “Реале”

Главный тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан достиг исключительного результата на посту главного тренера королевского клуба.

Как передает «Арменпресс», в 30-м туре Ла Лиги “Реал” со счетом 1:2 одержал победу над “Реал Сосьедад”. Благодаря этому результату он превзошел испанского специалиста Висенте дель Боске, который, будучи  у руля “сливок”, отпраздновал 133 победы. Лучшим результатом в роли главного тренера “Реала”  показал Мигель Муньос, он в 1948 - 1958 годах одержал 357 побед.

Подготовила Варвара Айрапетян


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