ЕС высоко оценивает прогресс Армении в сфере юстиции

Европейский союз высоко оценивает прогресс Армении в сфере юстиции. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента в ПА “Евронест” Андрюса Кубилиуса и главы армянской делегации в ПА Гаяне Абрамян.

Успешное осуществление Арменией всеобъемлющих реформ в таких сферах, как верховенство закона, правосудие и борьба с коррупцией, создаст новые стимулы для амбициозного пути европейской интеграции и следующих шагов, которые предпримут Арменией и ЕС в следующем десятилетии. В связи с этим ЕС приветствует обязательство Армении осуществлять реформы. Европейский Союз является ключевым партнером Армении в проведении реформ и ее крупнейшим донором. ЕС увеличил свою ежегодную среднюю помощь с 40 млн евро до 65 млн евро.

В заявлении также говорится о подписанном между Арменией и Европейским Союзом Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, отмечено, что оно перерастает в расширенное и стратегическое партнерство между Арменией и ЕС.