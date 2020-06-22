 Симфонический оркестр онлайн представит Эпическую симфонию Бородина № 2

Государственный симфонический оркестр Армении предлагает 25 июня в 20:00 присоединиться к онлайн-показу и дома послушать Эпическую симфонию № 2 Александра Бородина.

Как передает «Арменпресс», концертом руководил художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Специальными гостями концерта станут участники образовательно-культурного проекта “Класс А”.

Концерт будет доступен через приложение “DAS A”.

Android: http://bit.ly/2v5Jo3r

iOS: https://apple.co/2TDjyNX

Проект “DAS A”, направлен на эстетическое образование молодежи, новые подходы в сфере образования, популяризацию классического, национального искусства и высших ценностей.