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 Симфонический оркестр онлайн представит Эпическую симфонию Бородина № 2

 Симфонический оркестр онлайн представит Эпическую симфонию Бородина № 2

Государственный симфонический оркестр Армении предлагает 25 июня в 20:00 присоединиться к онлайн-показу и дома послушать Эпическую симфонию № 2 Александра Бородина.

Как передает «Арменпресс», концертом руководил художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Специальными гостями концерта станут участники образовательно-культурного проекта “Класс А”.

Концерт будет доступен через приложение “DAS A”.

Android: http://bit.ly/2v5Jo3r

iOS: https://apple.co/2TDjyNX

Проект “DAS A”, направлен на эстетическое образование молодежи, новые подходы в сфере образования, популяризацию классического, национального искусства и  высших ценностей.


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