Симфонический оркестр онлайн представит Эпическую симфонию Бородина № 2
Государственный симфонический оркестр Армении предлагает 25 июня в 20:00 присоединиться к онлайн-показу и дома послушать Эпическую симфонию № 2 Александра Бородина.
Как передает «Арменпресс», концертом руководил художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.
Специальными гостями концерта станут участники образовательно-культурного проекта “Класс А”.
Концерт будет доступен через приложение “DAS A”.
Android: http://bit.ly/2v5Jo3r
iOS: https://apple.co/2TDjyNX
Проект “DAS A”, направлен на эстетическое образование молодежи, новые подходы в сфере образования, популяризацию классического, национального искусства и высших ценностей.
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