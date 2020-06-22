В рамках концертного цикла “Пятничный филармонический” прозвучит квинтет кларнета Вебера

Музыканты Национального филармонического оркестра Армении, с 29 мая проводят концертный цикл онлайн-концертов “Пятничный филармонический”.

В ближайшую пятницу, 26 июня, в рамках проекта выступит камерный состав Национального филармонического оркестра Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна.

Как передает «Арменпресс», оркестр представит квинтет кларнета Карла Марии фон Вебера.

Концерт прозвучит в исполнении следующих музыкантов: кларнетист - Арсен Григорян, 1-я скрипка - Кармен Тосунян, 2-я скрипка - Ваге Парсаданян, альтистка - Яна Дарян, виолончелист - Микаел Навасардян. В течение всего цикла “Пятничный филармонический” музыканты Национального филармонического оркестра Армении камерными ансамблями из 3 - 8 музыкантов представляют произведения классических и современных композиторов.

Цикл концертов “Пятничный филармонический” транслируется на официальной странице оркестра в Facebook. Перед каждой трансляцией проводятся конкурсы, трое победителей которых получают исключительную возможность насладиться следующим пятничным концертом в концертном зале “Арам Хачатрян”.