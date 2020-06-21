МЦ «Гюмри» сообщает: у 17 сотрудников диагностирован COVID-19

Директор Гюмрийского медицинского центра сообщает, что у 17 сотрудников диагностирован коронавирус, более 30 сотрудников находятся в изоляции. Если этот показатель сохранится в течение еще нескольких дней, в центре уже не будет врачей. Проблема в том, что центр, не являющийся специализированным медицинским учреждением для лечения коронавируса, принимает инфицированных людей. Многие пациенты, не прошедшие тестирование, попадают в Гюмрийский медицинский центр. Здесь, несмотря на симптомы, пациенту отказать не могут.

Как передает Арменпресс, Гюмрийский медицинский центр не специализируется на лечении коронавируса, он не получает адекватного финансирования, но выполняет эту функцию.

«17 человек больны, более 30 медицинских работников находятся в изоляции. На данный момент мы ограничили все запланированные операции, минимизировали работу отделений. Могу назвать случаи, когда у пациента не взяли пробы, хотя у него дома был вирусоноситель. Мы его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер через несколько часов, посмертн тест подтвердил наличие вируса, и его не вскрыли. Если отбор образца не сделан, мы не можем не принять. Мы принимаем, делаем пробы, и он остается у нас, пока не получим тестовый ответ. Это не является функцией наших врачей, но на самом деле сейчас мы принимаем пациентов с коронавирусом, лечим их до тех пор, как пациента переведут», - сказал Армен Исаакян.

Он сообщил, что они обратились в министерство здравоохранения и предложили, чтобы медицинский центр на законных основаниях был привлечен к борьбе с эпидемией. На данный момент они ждут ответа.

Арменуи Мхоян