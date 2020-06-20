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Covid-19: в Вооруженных силах ежедневно проводится около 200 тестов

Covid-19: в Вооруженных силах ежедневно проводится около 200 тестов

Специалисты Вооруженных сил РА и Вооруженных сил России продолжают совместно проводить тесты на коронавирусную болезнь по методу ПЦР (полимеразная цепная реакция) в мобильной лаборатории для изучения инфекции Covid-19, которая была перевезена из России в Армению. 

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

«Совместные усилия, такие как недавно расширенный потенциал военно-медицинского отдела, позволяют проводить ежедневно тестирование около 200 образцов, с целью быстрого обнаружения инфекцию в целевых группах и предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в Вооруженных силах». 

Параллельно с проводимой работой российские специалисты проводят семинары для группы военных  медиков. Огромный опыт российских партнеров будет в дальнейшем способствовать развитию медицинской науки в Вооруженных силах, а  также позволит иметь аналогичную стационарную лабораторию. Армия здорова, профилактическая работа продолжается», - написал Степанян.


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