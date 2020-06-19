Без полноценного участия Арцаха в переговорном процессе не будет существенного прогресса: Пашинян  

Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна сегодня, 19 июня, в Ереване проходит совместное заседание Советов безопасности Республики Арцах и Республики Армения, на котором присутствуют также председатели парламентов двух армянских республик Артур Товмасян и Арарат Мирзоян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Перед тем, как перейти к вопросам повестки дня, Араик Арутюнян и Никол Пашинян выступили с речами.

В своей речи премьер-министр Никол Пашинян сказал:

“Многоуважаемый президент Республики Арцах!

Многоуважаемые председатели Национальных собраний Армении и Арцаха!

Уважаемые члены Советов безопасности Республики Армения и Республики Арцах!

Сегодня проходит четвертое по счету заседание Советов безопасности Армении и Арцаха, и это уже утвержденный формат, на котором обсуждаются самые разные вопросы повестки безопасности Армении и Арцаха. Сегодняшнее заседание обусловлено тем, что в Арцахе сформирована новая власть, сформирован новый Совет безопасности, и мы считаем важным, чтобы наши коллеги из Арцаха по возможности чаще участвовали в этих работах.

Во-первых, позвольте поздравить всех членов Совета безопасности Арцаха с назначением. Совет безопасности Армении также имеет новых членов, и они также впервые участвуют в обсуждениях в этом формате, и их также поздравляю по этому поводу.

В ходе этого совместного заседания считаю важным сделать несколько наблюдений по трем группам вопросов, которые я условно определил бы как участие Арцаха в переговорном процессе, наши подходы к содержательной части переговоров и вопросы среды мирного процесса.

В ходе нашего совместного заседания 23 декабря прошлого года я особо подчеркнул важность предстоящих в Арцахе общегосударственных выборов. Выборы в Арцахе преследовали три приоритетные цели. Первая - дать народу Арцаха возможность посредством реализации прав человека выбрать те власти, которые организуют политическую и общественную жизнь страны. Вторая - дать возможность народу Арцаха выбрать те власти, которые обеспечат его безопасность. Республика Армения, конечно, продолжит содействовать властям Арцаха в их приверженности защите населения Арцаха, продолжая быть гарантом безопасности Арцаха. Третья - народ Арцаха в результате президентских и парламентских выборов должен был дать мандат своим властям, чтобы представлять Арцах также и за столом переговоров.

Сейчас, когда выборы завершились, а власти сформированы, нужно констатировать, что эти три цели выполнены наилучшим образом. В результате конкурентных и демократических выборов Арцах имеет власть, которая отражает стремление арцахцев к политическим реформам, экономическому и инфраструктурному развитию. В результате выборов и формирования последовавших за ними властей в Арцахе, состоялся важнейший процесс солидарности и сплочения политических сил, что, уверен, еще больше укрепило безопасность Арцаха.

Наконец, выборы подчеркнули роль народа Арцаха и избранной им власти в процессе мирного урегулирования. Очевидно, что без полноценного вовлечения властей Арцаха в переговорный процесс не может быть существенного прогресса, поскольку для каждого прогресса необходимы возможности достижения и реализации важнейших договоренностей, и именно здесь народный мандат, полученный властями Арцаха, незаменим.

Вовлечение властей Арцаха в содержательные вопросы переговоров - объективная необходимость, без которой еще больше затянется и без того затянувшийся конфликт. Очевидно, что стороны конфликта имеют взаимоисключающие позиции по ряду ключевых вопросов, и если быть искренними, то гораздо легче сказать, в каких вопросах мы не согласны с Азербайджаном, чем в каких вопросах можем достичь соглашения. Подобная ситуация имеет множество причин, но если в какой-то момент попытаться обобщить их, то становится очевидным, что мы сталкиваемся с двумя основными проблемами.

Первая, как я уже отметил, касается нежелания нынешних властей Азербайджана вести переговоры с властями Арцаха. Почему я подчеркиваю нынешних, потому что в этом зале есть люди, которые не только вели переговоры, но и подписывали документы с прежними, вернее тогдашними властями Азербайджана, причем и в период президентства Гейдара Алиева.

Вторая, Азербайджан не отказывается от максималистского поведения и рассматривает мирный процесс как средство постепенного исполнения всех его требований. То есть не как средство достижения компромисса, а средство постепенного выполнения всех своих требований. Так не бывает и не будет, переговорный процесс не концерт по заявкам, мир предполагает готовность достичь компромисса и всеобъемлющих решений.

Учитывая именно эту готовность, я выдвинул ту формулировка, согласно которой какое-либо решение Арцахского вопроса должно быть приемлемым для народа Карабаха, для народа Армении и для народа Азербайджана. Эта формулировка - не что иное, как предложение о принятии возможности компромисса. Повторяю, предложение о принятии возможности, а не о принятии конкретного компромисса, который далек от того, чтобы быть сформированным согласно указанным мною причинам.

Не принимая мое предложение, президент Азербайджана не принимает вообще никакой возможности компромисса. Следовательно, очевидно, что мы не можем ожидать реального прогресса в переговорном процессе при подобных подходах, особенно когда они сопровождаются угрозами войны или прямыми или косвенными территориальными требованиями к армянскому народу.

Попытки превратить карабахский конфликт в бессрочную полномасштабную армяно-азербайджанскую вражду, в которой наши народы оспариваю все - прошлое, настоящее, будущее и весь регион, уверен, не исходит ни из интересов армянского, ни азербайджанского народа.

Полный текст речи премьер-министра на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1019024.html