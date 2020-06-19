Я вижу себя в качестве посла между Арменией и миром: президент Армении

Конституция в парламентской республике не предполагает каких-либо рычагов исполнительной власти для президента как для главы государства. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, это высказал президент Армении Армен Саркисян в эксклюзивном интервью газете “Азг”, изданиям “Пайкар” и “Armenian Mirror-Spectator”.

Корреспонденты отметили, что сейчас в острых политических условиях поляризации больше ощущается несоответствие Конституции, принятой в 2015 году, нынешним требованиям с точки зрения нарушения противовесов между властными ветвями, в том числе и с точки зрения ограничения полномочий президента. Как же можно выйти из этой ситуации по мнению президента Республики ? “Моя задача, как президента, прошедшего долгий путь жизни, - найти решения системных проблем, а также быть поборником целостности нации и государственности. Именно в этом я вижу основную функцию института президента”, - сказал президент Саркисян. Независимо от того, какую характеристику имеет данная должность, результат формирует лицо, занимающее эту должность. Я пытаюсь внести в деятельность Президента Республики тот смысл, который, я думаю, правилен и полезен.

Вы можете нести самую большую в мире ответственность, иметь все большие возможности, но ничего не сделать. И наоборот - иметь одну и использовать ее. Не надо думать, какие у тебя рычаги, инструменты, главное - достичь цели”.

Армен Саркисян сказал, что он в первую очередь предпринимает шаги по становлению и усилению института президента, который после перехода к парламентской системе правления, фактически, нужно перестроить так, чтобы, независимо от личностей, суметь обеспечить стабильность и внутренний баланс государства, единство нашего народа. С другой стороны, мы получили такое историческое наследие, которое обязывает любого армянского политического руководителя и деятеля воспринимать свое дело как миссию”, - сказал президент республики. “Без осознания этого, без глубокого анализа этого исторического наследия и вытекающих из этого будущих программ невозможно построить жизнеспособное государство.

Мы возрождающийся народ, и как развивающаяся страна, имеющая стратегическое положение и мировая нация, мы должны сказать свое слово миру. В этом смысле я вижу себя посредником в качестве посла между Арменией и миром”.

Президент выразил надежду, что общественные обсуждения и дебаты по различным вопросам со временем приведут к общественно полезному, созвучному общенациональным интересам результату, в том числе устранению пробелов, выявленных в Конституции в частности, внедрению механизмов сдерживаний и противовесов. Системный подход не только необходим, но и не имеет альтернативы, поскольку мы стоим на переднем крае глобальных перемен, и эти изменения уже происходят на наших глазах”, - отметил президент Саркисян. “Большая часть наших проблем носит сложный, комплексный характер, и поиск эффективных решений для них требует от нас нестандартного мышления. В противном случае мы можем остаться на окраине истории”.