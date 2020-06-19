В Армении подтверждено 459 новых случаев COVID-19: выздоровели 706 человек, умерли 10

По состоянию на 11:00 19 июня в Армении подтверждено 19 157 случаев COVID-19, 8 266 больных выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 462 пациентов. Всего было проведено 91 943 тестов. Выявлено 459 новых случаев заражения, 706 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 319 летальных исходов (увеличились еще на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчины 54, 72, 80, 67, 82, 94, 57 лет и женщины 57, 83, 50 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 9 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 110.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян