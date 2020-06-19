Геворг Казарян продлил контракт с АЕЛ

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Геворг Казарян подписал новый контракт с клубом “АЕЛ Лимасол”.

Как передает «Арменпресс», новый договор Казаряна с кипрским клубом подписан до 2023 года. 32-летний Казарян перешел в “АЕЛ Лимасол” из португальского клуба “Шавеш” в 2019 году.

АЕЛ в чемпионате Кипра прошлого сезона занял 6-е место.

Подготовила Варвара Айрапетян