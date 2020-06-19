Газета “Айастани Анрапетутюн”: На Каннском кинорынке будет представлен фильм “Врата в рай”

“Для любого кинодеятеля выйти на международный кинофестиваль в Берлине и представить собственную кинопродукцию - большая честь. Речь идет о фильме режиссера Дживана Аветисяна “Врата в рай ”, повествующем об Арцахе. Из 3500 работ, представленных на Международном фестивале, состоявшемся два года назад в Берлине, фильм “Врата в рай ” вышел в список 250 лучших фильмов, и это послужило началом его успеха.

Фильм, который является совместным производством Армении, США, Литвы, Германии, Франции, Чехии и Болгарии, удостоился высокой оценки со стороны известных кинорежиссеров и киносценаристов, которые были в составе комиссии, и вышел в ряд 17 лучших фильмов. По убеждению Дживана Аветисяна, секрет успеха фильма в сотрудничестве с известными кинодеятелями, что открывает широкие горизонты для выхода на международную площадку и представления Арцаха и Армении всему миру в самых разных форматах. Ярким доказательством сказанного является подписанное несколько дней назад с очень известной французской международной структурой соглашение о показе фильма “Врата в рай” ”.

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