Пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску в США

Пассажира сняли с рейса American Airlines за отказ надеть медицинскую маску, рассказали представители авиакомпании.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на CNN, пассажир по имени Брэндон Страка направлялся в Даллас из Нью-Йорка, но после того, как он отказался следовать инструкциям экипажа, его попросили сойти с рейса, а самолет взлетел немного позже.

Отмечается, что это первый такой инцидент.

Ношение масок во время полета не является обязательным по закону, но многие авиаперевозчики начали ужесточать меры, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во время перелетов.

На этой неделе несколько американских авиакомпаний, в том числе и American Airlines, обязали всех пассажиров и членов экипажа носить защитные маски для лица.