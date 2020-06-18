СМИ: Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по главной роли в киносаге "Сумерки", сыграет принцессу Диану в фильме "Спенсер", сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Deadline.

Сообщается, что действия фильма развернутся вокруг тех дней, когда принцесса Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом. По информации издания, режиссером фильма будет чилиец Пабло Ларраин, а в главной роли снимется Стюарт.

Отмечается, что производство картины начнется в начале 2021 года.

Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Возлюбленный Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед, — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжело раненная Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.