Роберт Кочарян будет освобожден под залог 

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна удовлетворил жалобу адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, суд постановил применить в отношении Р. Кочаряна залог в размере 2 млрд драмов.

Ранее Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна завершил рассмотрение жалобы на решение суда общей юрисдикции города Ереван об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Выслушав позиции и аргументы защитников, обвинителей и представителей потерпевшей стороны, суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения