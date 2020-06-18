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Роберт Кочарян будет освобожден под залог 

Роберт Кочарян будет освобожден под залог 

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна удовлетворил жалобу адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, суд постановил применить в отношении Р. Кочаряна залог в размере 2 млрд драмов.

Ранее Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна завершил рассмотрение жалобы на решение суда общей юрисдикции города Ереван об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. 

Выслушав позиции и аргументы защитников, обвинителей и представителей потерпевшей стороны, суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения


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