Подоходный налог работающих студентов будет направлен на их плату за обучение

Правительство утвердило те специальности магистратуры, аспирантуры и ординатуры аккредитованных в Армении вузов, в которых исчисленный в установленном Налоговым кодексом Армении порядке подоходный налог будет возвращаться с целью компенсации платы за обучение. Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что необходимость решения исходит из требований части 1 статьи 160.1 Налогового кодекса Республики Армения.

“Это изменение позволяет компенсировать из налога на прибыль плату за обучение студентов, обучающихся в существующей системе. Сейчас мы определили оптимальный список специальностей, согласно которому, работающие студенты, обучающиеся по этим специальностям, смогут платить за учебу из свои налогов”, - сказал министр.

Список можно найти на сайте электронного управления правительства e-gov.am.