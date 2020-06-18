Я благодарю всех моих почитателей: Марианна Геворгян в финале конкурса-фестиваля “WORLD FOLK VISION”

Канонистка Марианна Геворгян прошла в финал престижного конкурса-фестиваля “WORLD FOLK VISION”.

В беседе с корреспондентом Арменпресс она выразила благодарность всем тем, кто в режиме онлайн поддерживал ее.

Организаторы конкурса поздравили Марианну, отметив, что она яркая и талантливая личность, посвятившая себя искусству. Она своим особым мастерством, актерскими навыками и интересным репертуаром покорила поклонников и телезрителей престижного конкурса-фестиваля. По словам организаторов, Марианна своим искусством способствует сохранению и представлению армянской культуры.

Канонистка сообщила, что в голосовании приняли участие более 16 млн человек из 151 государства. С 18 июня начинается голосование финала, которое продлится до 28 июня. Марианна сказала, что ей нужна поддержка и на государственном уровне.

Для голосования за Марианну Геворкян необходимо зайти на сайт WORLD FOLK VISION, зарегистрироваться и отдать 10 баллов в пользу Армении.

В голосовании можно принять участие, перейдя по ссылке.

При участии в конкурсе, проводимом на онлайн-площадке, Марианна представила национальный инструмент канон, исполнив композицию Саят-Новы “Эшхемед”. Отбор проводился в течение месяца. В конкурсе приняли участие представители 115 стран, но из 3 950 участников в полуфинал вышли 180 из 60 стран. Среди них оркестры, хоры, сольные исполнители.

“Практически во всех странах есть инструменты как канон, но никто из представителей этих стран не участвовал в конкурсе с этим инструментом, что очень радует.

Марианна Геворгян училась и с отличием окончила Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса, является золотой медалисткой республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Она играет в ансамбле старинной музыки “Тагаран” Дома камерной музыки им. Комитаса (художественный руководитель С. Ерканян).

Анжела Амбарцумян