Вспышка COVID-19 в Пекине

В начале июня в отделе морепродуктов крупнейшего пекинского оптового рынка "Синьфади" в районе Фэнтай на юге города была выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Большинство заразившихся — работники торговых точек и их родственники. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС.

Во всех 7 120 жилых микрорайонах города ввели "режим военного времени".

Власти города оценивают риск распространения коронавируса в столице республики как очень высокий.

Вирусологи полагают , что это новая форма коронавируса, которая может оказаться заразнее выявленной в Ухане, и не исключают серии новых вспышек.

Пекин ужесточает санитарно-эпидемиологический контроль за иностранцами, а также импортными товарами, все городские точки общепита проверят на наличие вируса.

В городе прекратили занятия в школах. Пекин закрыт для тургрупп из других регионов Китая. Закрыты развлекательные центры, спортзалы и бассейны, ограничено посещение музеев, библиотек и галерей.

Власти ввели запрет на посещение территории десяти жилых комплексов в районе Хайдянь на западе города и поместили их жителей на карантин.

Жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город, а остальным рекомендовано не выезжать за пределы столицы. Транспортное сообщение Пекина с другими регионами частично ограничили. При этом власти пообещали не закрывать город, как это было в Ухане.

Источником заражения одно время считался продававшийся на рынке лосось. Китай приостановил импорт этой рыбы , а ее продажу прекратили . Позднее эту версию опровергли . Тем не менее эпидемиологи считают , что новый штамм мог "прибыть" из Европы.

Замглавы района Фэнтай и несколько его подчиненных сместили с постов.

По статистике, за все время в городе был зарегистрирован 601 пациент с коронавирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли.