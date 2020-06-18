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Вспышка COVID-19 в Пекине

Вспышка COVID-19 в Пекине

В начале июня в отделе морепродуктов крупнейшего пекинского оптового рынка "Синьфади" в районе Фэнтай на юге города была выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Большинство заразившихся — работники торговых точек и их родственники. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС.

  • Во всех 7 120 жилых микрорайонах города ввели "режим военного времени".
  • Власти города оценивают риск распространения коронавируса в столице республики как очень высокий.
  • Вирусологи полагают, что это новая форма коронавируса, которая может оказаться заразнее выявленной в Ухане, и не исключают серии новых вспышек.
  • Пекин ужесточает санитарно-эпидемиологический контроль за иностранцами, а также импортными товарами, все городские точки общепита проверят на наличие вируса.
  • В городе прекратили занятия в школах. Пекин закрыт для тургрупп из других регионов Китая. Закрыты развлекательные центры, спортзалы и бассейны, ограничено посещение музеев, библиотек и галерей.
  • Власти ввели запрет на посещение территории десяти жилых комплексов в районе Хайдянь на западе города и поместили их жителей на карантин.
  • Жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город, а остальным рекомендовано не выезжать за пределы столицы. Транспортное сообщение Пекина с другими регионами частично ограничили. При этом власти пообещали не закрывать город, как это было в Ухане.
  • Источником заражения одно время считался продававшийся на рынке лосось. Китай приостановил импорт этой рыбы , а ее продажу прекратили. Позднее эту версию опровергли. Тем не менее эпидемиологи считают, что новый штамм мог "прибыть" из Европы.
  • Замглавы района Фэнтай и несколько его подчиненных сместили с постов.

По статистике, за все время в городе был зарегистрирован 601 пациент с коронавирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли.


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