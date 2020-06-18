“Манчестер Сити” одержал победу над “Арсеналом”

После почти 100-дневного перерыва английская Премьер-лига возобновилась, состоялись два матча.

Как передает Арменпресс, в центральном матче 28-го тура Премьер-лиги “Манчестер Сити” дома принял “Арсенал”. На добавленной минуте первого тайма Стерлинг “горожан” вывел вперед. А во втором тайме, на 51-й минуте, Кевин Де Брюйне удвоил разницу в счете. Футболисты “Манчестер Сити” в концовке матча забили также и третий мяч, на этот раз отличился Фоден. Игра “Манчестер Сити” - “Арсенал” завершилась со счетом - 3:0.

В составе “Арсенала” на 47-й минуте красную карточку получил Давид Луис. Ранее встретились “Астон Вилла” и “Шеффилд Юнайтед”. Голов не было забито.

Подготовила Варвара Айрапетян