По состоянию здоровья Кочарян покинул зал заседаний апелляционного суда

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян 17 июня в Апелляционном суде ходатайствовал о том, чтобы Кочарян покинул зал заседаний, исходя из его состояния здоровья.

“Кочарян хочет покинуть зал заседаний исключительно по причине своего состояния здоровья. Чтобы лишний раз не подвергать опасности свое здоровье. Могут возникнуть дополнительные проблемы”, - сказал Алумян.

Судья Арсен Никогосян удовлетворил ходатайство, и Кочарян в сопровождении сотрудников УИУ покинул зал заседаний.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

28 апреля 2020 года Кочарян был переведен в медицинский центр “Измирлян” для прохождения обследования и 12 мая 2020 года он был прооперирован.

29 мая административный суд удовлетворил иск адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, согласно которому до окончания эпидемии COVID-19 Кочарян должен оставаться в МЦ “Измирлян”.