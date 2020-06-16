Построен новый изолятор для родителей и детей, ожидающих ответа на тест на коронавирус

Для родителей и детей, ожидающих ответа на тест на коронавирус построен новый изолятор. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Открылся еще один изолятор для приема маленьких пациентов с подозрением на коронавирус. Он был построен за 14 дней, соответствует антиэпидемическим правилам, очень удобен для изоляции родителей и ребенка, пока не будет получен ответ на тест», - написал Торосян.