Построен новый изолятор для родителей и детей, ожидающих ответа на тест на коронавирус
20:40, 16 Июнь, 2020
Для родителей и детей, ожидающих ответа на тест на коронавирус построен новый изолятор. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
«Открылся еще один изолятор для приема маленьких пациентов с подозрением на коронавирус. Он был построен за 14 дней, соответствует антиэпидемическим правилам, очень удобен для изоляции родителей и ребенка, пока не будет получен ответ на тест», - написал Торосян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен