Юноши, замечательно выступившие на международном конкурсе Финляндии, удостоены Гран-При

Юные музыканты Армен Пучинян и Артур Григорян в составе фортепианного дуэта на втором международном конкурсе WPTA целевой программы развития таланта “Дебют”, состоявшемся в Финляндии, удостоились премии “Абсолют” (Гран-при).

В беседе с «Арменпресс» воспитанник школы имени П. И. Чайковского Армен Пучинян отметил, что в конкурсе принимали участие музыканты из около 40 стран: из Канады, Российской Федерации, Китая, Греции, Японии, Украины, Швейцарии, Швеции, Италии, Турции, Бразилии и ряда других стран.

“Конкурс проводился онлайн, в один этап, исходя из ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса. Мы отправили видеозапись из Армении в Финляндию, после чего члены жюри выбрали победителей. О том, что мы победили, я узнал случайно, утром я просто листал свою страницу в Facebook и вдруг увидел, что на странице Международного конкурса WPTA есть имена призеров. Сначала я открыл размещенные там фотографии, было 3 имени, но не было моего имени и имени Артура, взгрустнул”, - рассказал Армен.

Тем не менее, Армен Пучинян, продолжив листать страницу конкурса, обнаружил, что эти три имени были имена двух серебряных и одного бронзового призера, а они удостоились самого высокого приза - Гран-При.

Юноша поделился радостью с родителями, затем позвонил Артуру, а также их учителю Армену Бабаханяну и сообщил хорошую весть.

Лилит Демурян