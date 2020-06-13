Аронян выбыл из онлайн-турнира Clutch Chess International

Лидер армянских шахмат Леон Аронян покинул международный онлайн-турнир Clutch Chess International.

Как передает Арменпресс, соперником Ароняна в полуфинале стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Во вторых 6 партиях армянский гроссмейстер потерпел два поражения и 4 партии завершил вничью. В итоге Аронян проиграл Карлсену со счетом 6:12. Карлсен будет соревноваться в финале с Уэсли Со из США.

Турнир состоит из 12 туров. В нем участвуют также Максим Вашье-Лаграв, Лейнер Домингес, Фабиано Каруана и Уэсли. Этот турнир по быстрым шахматам завершится 14 июня. Призовой фонд составляет 265 тысяч долларов США.