С кем и в каком статусе встречался руководитель общественной организации “Азербайджанская община НК”

Общественная организация “Азербайджанская община Нагорного Карабаха”, координируемая Министерством иностранных дел Азербайджана, в последние дни сообщает о встречах депутата парламента Азербайджана, главы общественной организации “Азербайджанская община НК” Турала Гянджалиева с рядом послов иностранных государств.

Исследование показывает, что встреча была проведена только с послом Ирана в Азербайджане, волнующие вопросы в связи с этим мы обсудим ниже. А “встречи” с временным поверенным Испании и с послом Грузии, на самом деле, состоялись в парламенте Азербайджана, на них присутствовал и Т. Гянджалиев. Но не как руководитель общественной организации, а как депутат.

Так, о “встрече” с временным поверенным Испании данная общественная организация заявила 8 июня, не уточнив саму суть встречи. Однако в тот же день азербайджанское информагентство “Тренд” сообщило, что в Парламенте Азербайджана состоялась встреча межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Испания с временным поверенным Испании. На встрече с Игнасио Санчесом Табоадой, как отмечается на азербайджанском сайте, в качестве члена рабочей группы присутствовал также и Т. Гянджалиев. То есть, о какой-либо отдельной встрече, тем более, встрече с Т. Гянджалиевым в качестве руководителя отмеченной общественной организации не может быть и речи.

То же самое и со встречей с послом Грузии. И в этом случае страница данной общественной организации не указала, о какой встрече идет речь. Однако, согласно информации, размещенной на сайте посольства Грузии в Азербайджане, посол Грузии Зураб Патарадзе встречался с депутатом парламента Азербайджана, руководителем рабочей Группы дружбы с парламентом Грузии Арзу Нагиевым. На встрече, в данном случае, уже в качестве члена Группы дружбы, в числе других депутатов присутствовал также и Т. Гянджалиев. На сайте посольства Грузии также нет ни слова о встрече с так называемым “руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха”.

То есть, в этих случаях представители данной общественной организации обратились к медиа манипуляции, пытаясь создать впечатление, что Т. Гайнджалиев участвовал в вышеупомянутых встречах в качестве “руководителя общины”.

Как уже отмечалось, отдельная встреча состоялась только с послом Ирана в Азербайджане. Аналогичная встреча состоялась и 1 мая 2019 года. О встрече 12 июня 2020 года сообщил также и сайт посольства Ирана в Азербайджане. В этом случае весьма проблематично выражение послом Ирана проазербайджанской позиции по урегулированию карабахского конфликта, что противоречит довольно сбалансированному заявлению МИД Ирана относительно выборов в Арцахе в марте 2020 года.

МИД Ирана не упоминал о так называемой “территориальной целостности Азербайджана”, что нашло место в речи посла. Подобные шаги и одностороннее заявление посла Ирана, конечно, проблематичны. В этом случае, вероятно, есть необходимость в получении соответствующих объяснений от посла Ирана в Армении.

Таким образом, можно отметить, что из “встреч” с послами действительно беспокоит обсуждение с послом Ирана и позиция посла в целом. В других случаях, как мы видели, встречи проводились в парламенте Азербайджана с соответствующими рабочими группами. В качестве членов этих групп во встречах принимал участие и Т. Гянджалиев.

Тарон Ованнисян