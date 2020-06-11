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Обсуждены возможности создания более благоприятных для бизнеса условий по линии налога на прибыль

Обсуждены возможности создания более благоприятных для бизнеса условий по линии налога на прибыль

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены антикризисные мероприятия и программы правительства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, с учетом кризисной ситуации были обсуждены вопросы, связанные с созданием более благоприятных для бизнеса условий по линии налога на прибыль. Были затронуты механизмы налогового администрирования и представленные предложения и мнения.

Подчеркнув важность политики правительства, направленной на улучшение предпринимательской среды и оказание максимальной поддержки бизнесу, премьер-министр поручил на основании озвученных предложений представить на утверждение правительства соответствующий проект.


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