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Состоялся телефонный разговор президента Арцаха с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым

Состоялся телефонный разговор президента Арцаха с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым

11 июня состоялся телефонный разговор президента Республики Арцах Араика Арутюняна с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян и Его Святейшество обсудили ряд вопросов, касающихся программ сотрудничества с Первопрестольным Эчмиадзином, взаимоотношений между государством и церковью, духовной жизни Арцаха. Были затронуты также усилия, предпринимаемые с целью предотвращения распространения коронавируса.

Президент Арцаха выразил признательность Верховному Патриарху за оказываемое Арцаху постоянное содействие и выразил желание посетить в ближайшее время Первопрестольный Эчмиадзин. Католикос Всех Армян выразил одобрение намерению Араика Арутюняна и передал свои благословения и добрые пожелания армянам Арцаха.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Араика Арутюняна.


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