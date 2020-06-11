Мы живем ради таких моментов: Аронян

Левон Аронян рассказал о победе, одержанной над Александром Грищуком в четвертьфинале турнира “Clutch Chess International”.

“Я и Саша - большие болельщики NBA. Этот матч был как 7-й матч “Бостон Селтикса” в плей-офф. Мы живем ради таких моментов. Думаю, и я, и мой соперник получили удовольствие от игры. За свою карьеру мы часто разбивали друг другу сердца, побеждая в решающих партиях”, - сказал Аронян.

Армянский гроссмейстер сравнил четвертьфинальную партию с любовью. “Кровь с такой скоростью бежит по телу, что больше ни о чем не можешь думать. Думаю, именно поэтому мы играем в шахматы”, - сказал он.

Левон Аронян вышел в полуфинал турнира “Clutch Chess International”. В четвертьфинале Аронян со счетом 10: 8 одержал победу над представителем России Александром Грищуком и вышел в полуфинал. Следующим соперником армянского гроссмейстера станет действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Подготовила Варвара Айрапетян