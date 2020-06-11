В Армении подтверждено 566 новых случаев COVID-19, выздоровели 240 пациентов, скончались 18

По состоянию на 11:00 11 июня в Армении подтверждено 14 669 случаев коронавирусной болезни, 5 466 больных выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 876 пациентов. Всего было проведено 75 389 тестов. Выявлено 556 новых случаев заражения, 240 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 245 летальных исходов (увеличились еще на 18).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчины 78, 86, 71, 67, 64, 71, 67, 74, 86, 69, 58, 81, 73, 60 лет и женщины 76, 83, 78, 66 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 5 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев – 82.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян