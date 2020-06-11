На организацию деятельности диппредставительств было использовано 10.68 млрд драмов

На организацию и осуществление деятельности дипломатических представительств в иностранных государствах в 2019 году из госбюджета Армении было потрачено 10,68 млрд драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении в ходе предварительного обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года” сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Госбюджетом 2019 года Министерству иностранных дел по уточненной программе были предусмотрены финансовые средства на общую сумму в 16 млрд 648 млн драмов. Зафиксировано фактическое использование 16 млрд 435 млн драмов или около 99% исполнительских. Основная часть общих расходов и ассигнований - средства, связанные с организацией и осуществлением деятельности дипломатических органов в иностранных государствах. В этом направлении из ассигнований в 10 млрд 760 млн драмов было использовано 99.3% или 10.68 млрд драмов”, - сказал Джанджугазян.

2 млрд 550 млн драмов, предназначенные на членство в международных структурах, были использованы почти на 96%.