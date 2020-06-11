Новый антитурецкий фронт и роль Армении

17 июня страны-члены ООН выберут председателя 75-й сессии Генеральной ассамблеи, который будет занимать этот пост в течение года, с сентября 2020. Как известно, эта должность в ротационном порядке передается пяти региональным группам стран-членов ООН. На этот раз единственным кандидатом в группе западноевропейских и других стран является представитель Турции Волкан Бозкыр. В случае его избрания Турция впервые в истории примет председательство 75-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Однако три государства-члена ООН - Армения, Греция и Кипр отвергли кандидатуру представителя Турции, требуя провести голосование. При этом Греция обратилась к председателю 74-й сессии Генеральной ассамблеи с отдельным письмом, а Армения и Кипр - совместным письмом, подчеркнув, что Турция, которая постоянно нарушает Устав ООН и нормы международного права, в том числе режимы санкций ООН, не лучшее государство для вступления на должность председателя Генеральной ассамблеи ООН. В результате, Генеральная ассамблея должна организовать полноценное голосование, несмотря на то, что западноевропейской группе удалось прийти к согласию вокруг единственного кандидата.

Примечательно, что это не первый и не единственный случай недовольства и критики в адрес Турции в международных отношениях. Агрессивная внешняя политика Турции привела не только к крайнему напряжению отношений Анкары с отдельными странами, но и к активизации традиционных антитурецких союзов и формированию нового антитурецкого фронта. Речь, в частности, идет о формировании новой антитурецкой оси Египет-Греция-ОАЭ-Кипр-Франция. 11 мая эта пятерка распространила совместное заявление, выразив обеспокоенность в связи с напряженностью в Восточном Средиземноморье и продолжающимися провокационными действиями. Заявление указывало на незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне и территориальных водах Кипра, нарушения воздушного пространства Греции со стороны Турции, а также на незаконную военную вовлеченность Турции в нарушение международных норм меморандума о взаимопонимании, подписанного между Турцией и Ливией о разграничении морских полномочий в Ливии и Средиземном море. Этот альянс, названный официальной Анкарой “осью зла”, намерен регулярно продолжать сотрудничество с целью обеспечения стабильности в Средиземноморском регионе. Ранее - в 2020 году по итогам состоявшейся в январе в Каире встречи министры иностранных дел Египта, Греции, Кипра, Франции и Италии подтвердили свою решимость противостоять провокациям Турции.

Армения, как и следовало предвидеть, не остается в стороне от этих действий, направленных на международную изоляцию Турции. Инициативность официального Еревана в этом вопросе имеет ключевое значение. Еще в июле 2019 г. МИД Армении распространил заявление, выразив обеспокоенность попыткой Турции провести новую бурильную операцию на северо-востоке Кипра, подчеркнув, что провокационные действия Анкары в Восточном Средиземноморье ставят под угрозу безопасность и стабильность региона. Фактически, позиция Армении созвучна позиции вновь сформированной оси Египет-Греция-ОАЭ-Кипр-Франция, что создает широкое поле для сотрудничества.

Примечательно также, что Ереван продолжает активную работу в трехстороннем формате Армения-Греция-Кипр. Задействование этого формата в 2019 г. и активный темп сотрудничества является, пожалуй, лучшим проявлением инициативности Армении, что получило свое очередное отражение в этом процессе, направленном против укрепления позиций Турции в ООН.

Арпине Овсепян