В зданиях Еревана еще 500 лифтов будут заменены новыми

В многоквартирных зданиях Еревана еще 500 лифтов будут заменены новыми. Как передает Арменпресс, об этом 10 июня на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года”, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения” Геворга Горгисяна, сказал вице-мэр Еревана Айк Саркисян.

“Программа замены лифтов уже начата. На днях завершился тендер на покупку 500 лифтов на сумму около 4 млрд 560 млн драмов. Процесс начался, представлены заказы на установку лифтов, лифты уже находятся в пути”, - сказал вице-мэр.

Айк Саркисян напомнил, что в прошлом году были объявлены тендеры на 20 лифтов и они успешно были заменены в разных административных районах столицы.

Норайр Шогикян