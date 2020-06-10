Производительность сельского хозяйства низка, стимулирующие программы продолжаются

В Армении сельское хозяйство по сравнению с другими сферами экономики остается низко производительным, государство продолжает стимулирующую политику в направлении повышения его производительности.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года”.

“В 2019 году единственной сферой экономики, где у нас было понижение экономической активности, было сельское хозяйство. У нас было понижение примерно на 4% по сравнению с 2018 годом, при этом оно было зафиксировано как в растениеводстве, так и в животноводстве. Сельское хозяйство является той сферой экономики, где сегодня есть еще наиболее четко отличающаяся низкая производительность по сравнению с другими сферами экономики. И, естественно, все программы, осуществляемые правительством, и те мероприятия, которые финансировались государственным бюджетом, имеют в своей основе и политическую цель, 1тобы хозяйства использовали привлечение финансовых средств для повышения своей производительности и ведения эффективного сельского хозяйства”, - сказал министр.

Он заверил, что остальные программы также направлены на эту цель. Это либо индивидуальные инвестиционные программы, либо они улучшают инфраструктуру, чтобы хозяйства, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, имели бы более благоприятную среду для эффективного ведения сельского хозяйства.

Есть, например, программа стимулирования сельского хозяйства, ее бюджет в 2019 году составил 3,6 млрд драмов, фактически использовано 3 млрд 116 млн драмов. Она включала субсидирование кредитов, предоставляемых в сфере сельского хозяйства, было 8 841 заемщиков.

В 2019 году госбюджетом было предусмотрено финансирование в размере 21,7 млрд драмов, из которых 12,8 млрд драмов были частью программ в сфере сельского хозяйства. Фактически использованное финансирование для реализации программ составило 8,2 млрд. драмов, что составляет всего 63,6% планового показателя.

Анна Григорян