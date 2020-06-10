Артисты оперного театра призывают меломанов посмотреть спектакль “Кармен” в онлайн режиме

Артисты Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна опубликовали в интернете видеоматериал, в котором призывают зрителей посмотреть в онлайн режиме оперный спектакль “Кармен” выдающегося французского композитора Жоржа Бизе.

Как передает Арменпресс, спектакль будет транслироваться на официальной странице оперного театра в Facebook 12 июня в 20:00.

В видеоматериале режиссер-постановщик оперы “Кармен” Наире Степанян, актеры, исполняющие роли Кармен и Хосе - Карине Бабаджанян и Липарит Аветисян, отмечают, что в эти дни все пытаются приспособиться к новым правилам жизни. И они уверены, что общественность уже соскучилась по театру, и поскольку они не могут пригласить людей в театр, то при помощи онлайн-платформы театра доставят спектакль любителям музыки на дом.

Опера “Кармен” впервые была поставлена 3 марта 1875 года в парижском театре “Опера Комик”. Опера вначале подверглась резкой критике, однако в октябре 1875 года она была поставлена в Вене, с чего и началась мировая слава “Кармен”. Еще в 1880 году Петр Чайковский предсказал, что “Кармен” Бизе всегда будет самой популярной и любимой оперой в мире.

Опера “Кармен” впервые в Армении была поставлена в 1924 году в Оперно-опереточном театре Ленинакана (ныне Гюмри), а в Ереванском театре оперы и балета - в 1934 году (дирижер - С. Чарекян, постановщик - А. Бурджалян).

Анжела Амбарцумян