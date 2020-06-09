У 19 сотрудников администрации президента Азербайджана выявлен COVID-19
21:34, 9 Июнь, 2020
У 19 сотрудников администрации президента Азербайджана выявлен коронавирус. Как передает Арменпресс со ссылкой на interfax.az, об этом заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Рамин Байрамлы.
«Коронавирус выявлен у ряда сотрудников госструктур. В частности, в администрации президента число зараженных составляет 19, в том числе в управделами – 14», - сказал Байрамлы на брифинге во вторник.
По его словам, коронавирус также выявлен у 5 сотрудников МЧС, 7 – Минтруда и социальной защиты населения.
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