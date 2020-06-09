У 19 сотрудников администрации президента Азербайджана выявлен COVID-19 

У 19 сотрудников администрации президента Азербайджана выявлен коронавирус. Как передает Арменпресс со ссылкой на interfax.az, об этом заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Рамин Байрамлы.

«Коронавирус выявлен у ряда сотрудников госструктур. В частности, в администрации президента число зараженных составляет 19, в том числе в управделами – 14», - сказал Байрамлы на брифинге во вторник.

По его словам, коронавирус также выявлен у 5 сотрудников МЧС, 7 – Минтруда и социальной защиты населения.