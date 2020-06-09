Следственный комитет в 2019 году сэкономил 232 млн драмов

Следственный комитет Республики Армения в 2019 году из средств, выделенных ему из госбюджета, сэкономил 232 млн драмов. Как передает Арменпресс, об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал председатель СК Айк Григорян.

“Бюджет Следственного комитета на 2019 год составлял около 8,3 млрд драмов. Фактически были использованы 8,1 млрд драмов, или 97,2%. Сэкономлено 232 млн драмов”, - сказал Григорян.

Он добавил, что в СК на средства госбюджета в 2019 году было осуществлено 7 мероприятий.