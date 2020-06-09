Грайр Товмасян перечислил всю свою зарплату на счет борьбы с коронавирусом

Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян перечислил свою зарплату на казначейский счет Министерства здравоохранения для содействия мероприятиям, направленным на предотвращение и преодоление эпидемии коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

“Зарплата господина Товмасяна полностью перечислена на этот счет”, - сказал Казарян.

Руководитель аппарата КС добавил, что в течение апреля и мая аппарат Конституционного суда вообще не получал никаких премий.

По состоянию на 11:00 9 июня в Армении подтверждено 13 675 случаев коронавирусной болезни, 4 451 больных выздоровели.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 893 пациента. Всего было проведено 71 405 тестов. В общей сложности по причине коронавируса зарегистрировано 217 случаев смерти. Зафиксировано 74 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Норайр Шогикян