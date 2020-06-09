Конституционный суд Армении сэкономил 43 млн драмов

Конституционный суд Республики Армения в 2019 году из средств, выделенных ему из госбюджета, сэкономил 43 млн драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Бюджет Конституционного суда Республики Армения на 2019 год составлял около 725 млн драмов. В течение года в нем не произошло никаких изменений. Фактически были использованы 682 млн драмов, или 94%”, - сказал Джанджугазян.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий НС начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год”.

Норайр Шогикян