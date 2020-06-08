Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Французских полицейских перестанут обучать удушающим приемам задержания

Французских полицейских перестанут обучать удушающим приемам задержания

Французские полицейские не будут больше изучать технику задержания, при которой применяется удушение, этот метод не будет использоваться правоохранителями в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в ходе пресс-конференции в понедельник глава МВД страны Кристоф Кастанер.

"Метод удержания за шею, называемый удушением, больше не будет использоваться, ему не будут обучать в школах полиции и жандармерии. Этот способ несет опасность. Помимо этого, если полицейским нужно будет удерживать кого-то на полу во время задержания, им будет запрещено давить на затылок и на шею", - сказал министр.

Он отметил, что с нынешнего времени полицейские и жандармы будут применять одинаковые приемы при задержании, тогда как ранее методы несколько различались.

"Я хочу также, чтобы особое внимание уделялось продолжению обучения полицейских и жандармов, нельзя забывать о технике (осуществления приемов)… Теперь полицейские и жандармы будут обязаны каждый год проходить обучение, без которого им будет запрещено работать в общественных местах", - добавил Кастанер.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

Акции протеста после смерти Флойда проходили и за пределами США, в том числе во Франции. В самой массовой акции в Париже в минувший вторник приняли участие около 20 тысяч человек; манифестация закончилась беспорядками. За последние годы во Франции было зафиксировано несколько смертей людей вскоре после задержания их правоохранителями.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации