Гаспарян будет назначен начальником Генштаба, Кярамян - директором СНБ, Казарян возглавит полицию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о новых назначениях. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.
“Дорогие соотечественники, я принял ряд важных решений.
Генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генштаба ВС.
Полковник Аргишти Кярамян назначается директором СНБ.
Полковник Ваге Казарян назначается начальником Полиции.
Решения де-юре вступят в силу после подписания президентом Республики.
Выражаю благодарность генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, полковнику Эдуарду Мартиросяну, полковнику Арману Саркисяну за проделанную ими работу и приложенные усилия”, - написал Пашинян.
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