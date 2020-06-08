Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Гаспарян будет назначен начальником Генштаба, Кярамян - директором СНБ, Казарян возглавит полицию

Гаспарян будет назначен начальником Генштаба, Кярамян - директором СНБ, Казарян возглавит полицию

 Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о новых назначениях. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники, я принял ряд важных решений.

Генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генштаба ВС.

Полковник Аргишти Кярамян назначается директором СНБ.

Полковник Ваге Казарян назначается начальником Полиции.

Решения де-юре вступят в силу после подписания президентом Республики.

Выражаю благодарность генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, полковнику Эдуарду Мартиросяну, полковнику Арману Саркисяну за проделанную ими работу и приложенные усилия”, - написал Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации