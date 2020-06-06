За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 100 раз

За период 31 мая — 6 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 100 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха оставались верны сохранению режима перемирия. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.