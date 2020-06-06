Европейские индексы - 05-06-20

МОСКВА, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.36% и составил 12847.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 3.71% и составил 5197.79 пункта, британский FTSE вырос на 2.25% и составил 6484.30 пункта, а российский RTSI вырос на 2.26% и составил 1285.78 пункта.