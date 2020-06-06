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«Айастани Анрапетутюн»: изменение Налога на имущество — веление времени

«Айастани Анрапетутюн»: изменение Налога на имущество — веление времени

Корреспондент «Айастани Анрапетутюн» побеседовал  с руководителем Департамента налоговой политики и методологии управления Министерства финансов РА Ори Алавердяном о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. Говоря о предлагаемых реформах, он, в частности, отметил. 

    «Мы видим, что в Армении потенциал  налога на недвижимость   недооценен. Первой фундаментальной причиной этого является пропасть между кадастровой   и рыночной стоимостью. За прошедшие годы рыночная стоимость, естественно,  выросла вместе с экономикой, а кадастровая стоимость осталась прежней. Закон о налоге на имущество, а затем и Налоговый кодекс предусматривают, что переоценки должны проводиться каждые три года, но базовая методология,  похоже, не позволяет пересмотреть обязательства по налогу на имущество или приблизить  к рыночной стоимости. Исторически рыночная стоимость увеличивалась, а кадастровая стоимость оставалась на месте. Несправедливо, когда недвижимость действительно имеет одну рыночную стоимость, а налог на эту собственность выплачивается за совершенно другую стоимость, которая в несколько раз ниже реальной рыночной стоимости. 

Вторым важным обоснованием является реформа подоходного налога, которая вступила в силу в этом году. Цель состоит в том, чтобы перейти от налогообложения доходов к налогообложению имущества, что более оправдано с точки зрения экономического роста, в  том плане,  что налогом облагается доход гражданина или хозяйствующего субъекта, экономический  рост может породить проблемы, а  когда налогом облагается показатель этих доходов – капитал, это с экономической  точки зрения  не приводит к большим проблемам, что является мировой практикой ... »

                   

Полностью материал читайте  в  сегодняшнем номере газеты.


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