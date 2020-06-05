МЧС Армении вернуло в госбюджет более 480 млн драмов

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении из средств, выделенных из бюджета 2019 года сэкономило 480 млн 503 тысяч драмов и вернуло их в госбюджет. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета” сказал замминистра по чрезвычайным ситуациям Армении Ара Назарян.

“Системе министерства в 2019 году планировалось выделить 12 млрд 897 млн драмов. В течение года средства, выделенные постановлениями правительства, включая и уточненный план, было выделено 15 млрд 414 млн драмов. Расходы составили 14 млрд 934 млн драмов, они выполнены на 97%. Сэкономленные 480 млн 503 тысяч драмов были возвращены в госбюджет”, - сказал Назарян.

Уточненный план мероприятия МЧС “Разработка обычной политики, предоставление консультационных услуг, осуществление мониторинга” составил 1 млрд 106 млн 791 000 драмов. Финансирование и кассовые расходы составили 1 млрд 99 847 драмов. Кассовый расход по отношению к уточненному парку был произведен на 99,4%, 6 млн 944 000 драмов были возвращены в госбюджет. Разницу замминистра обусловил возникшими в процессе закупки сэкономленными средствами.

По состоянию на 1 января 2019 года максимальный штат аппарата управления составлял 200 сотрудников. В течение года число сотрудников увеличилось на 40, это было связано с формированием Управления по расследованию пожарной и технической безопасности.

Анна Григорян