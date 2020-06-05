Полиция в 2019 году выявила 1 280 случаев преступлений коррупционного характера

Полицией Армении в 2019 году было выявлено 1 280 случаев преступлений коррупционного характера. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении 5 июня сообщил начальник Полиции Армении Арман Саркисян в ходе предварительного обсуждения годового отчета об исполнении государственного бюджета.

“В 2019 году в Армении выявлено 1 280 случаев преступлений коррупционного характера, что больше чем в 2016 и 2017 гг.

Начальник полиции отметил, что 324 случая преступлений коррупционного характера связаны со взяточничеством, 225 - с использованием должностного положения, 135 - с должностным подлогом и т. д.

Полиция Армении в 2019г. из выделенных ему средств госбюджета сэкономила 4,2 млрд драмов.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий НС начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2019 год”.

Норайр Шогикян