Воинственные призывы руководителей Азербайджана направлены на внутреннюю аудиторию: Т. Айрапетян

Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Татевик Айрапетян не думает, что руководство Азербайджана, помимо озвучивания призывов к войне, пойдет на авантюру и начнет военные действия.

Как передает Арменпресс, об этом Айрапетян говорила на парламентских брифингах, отметив, что эти заявления направлены на то, чтобы отвлечь внутреннюю аудиторию от других проблем в стране.

“Наряду со всеми рисками, призывы президента, министра обороны и парламента Азербайджана направлены на внутреннюю аудиторию, поскольку Азербайджан перешел на строгий карантинный режим, за не ношение масок, штрафуются люди. На данный момент не думаю, что Азербайджан пойдет на подобную авантюру”,- сказала Айрапетян.

Депутат отметила, что звучащие со стороны Азербайджана призывы не останутся без ответа.

На звучащие со стороны Азербайджана призывы 4 июня откликнулась также и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян. “Хотя и пропаганда ненависти к армянам и угрозы войны направлены на внутреннюю аудиторию, воинственные заявления различных азербайджанских властных кругов серьезно вредят мирному процессу и указывают на то, что не народ Азербайджана, а высшее руководство Азербайджана не готово к миру”.

Норайр Шогикян