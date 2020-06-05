Омбудсмен просит всех пользователей не распространять фото девушки без маски

При публикации общественные деятели всегда должны учитывать, что даже при правомерности цели, это может нарушить право конкретного человека.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Арман Татоян, коснувшись опубликованной премьер-министром Армении Николом Пашиняном фотографии девушки, которая без маски сидела в общественном транспорте.

“Любой вопрос, касающийся прав человека, находится под моим непосредственным вниманием, независимо от того, отвечаю ли я публично или нет. Я прошу всех пользователей социальных сетей не распространять фото девушки, независимо от того, закрыто ли лицо или нет. Учитывая специфику конкретного случая, если Вы уже успели распространить это фото, прошу удалить его и оскорбительные комментарии к фотографии”, - написал Татоян.

Поскольку премьер-министр удалил фотографию со своей страницы и сделал разъяснительную запись, омбудсмен больше не видит необходимости обращаться к этому вопросу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал исключить высказывания оскорбительных слов в адрес всех людей. Он извинился перед всеми соотечественниками, в адрес которых на его странице прозвучало какое-либо оскорбительное слово.