Экономическому росту в основном способствовали сфера услуг и промышленность

В 7,6% экономического роста Армении в прошлом году основной вклад внесли сфера услуг и промышленность. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета” сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“В 2019 году основное содействие экономическому росту оказали сфера услуг и промышленность. Рост внешнего спроса на некоторые промышленные виды также привел к показателю такого роста. При этом следует отметить, что в условиях экономического роста увеличились и доходы населения, возросли объемы кредитования”, - сказал министр.

Он отметил, что правительство в качестве задачи сформулировало также отраслевую структуру экономики страны. И с этой точки зрения прогрессивный рост промышленности и увеличение веса промышленности в структуре экономики, мы считаем, что можно рассматривать как логический результат произведенных действий”, - сказал Джанджугазян.

Средняя инфляция в 2019 году составила 1,4%. Цены на непродовольственные товары повысились на 1,5%. Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 1,9%.

Средняя месячная зарплата в прошлом году составила 182 673 драма. При этом средняя зарплата в госсекторе продолжает оставаться ниже, чем в частном. В госсекторе средняя зарплата составляет около 162 000 драмов, а в частном секторе - около 193 000 драмов. Занятость в отчетном году выросла на 4,3%.

Анна Григорян