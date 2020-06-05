Министр обороны США против применения армейских сил для разгона демонстраций

В крупных городах США продолжаются массовые акции протеста. Министр обороны этой страны заявил, что не поддерживает заявление президента о подавлении волнений при помощи армии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на “Голос Америки”, 4 июня в крупных городах США продолжились массовые акции протеста, десятки тысяч участников которых нарушали комендантский час. Игнорируя также и угрозу коронавируса, они выражали свой протест против насилия и расизма в полиции.

В начале этой недели президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в действие закон, который позволит ему без согласия губернаторов использовать действующие армейские силы для прекращения акций протеста.

Вопреки заявлению президента, министр обороны Марк Эспер сказал, что активные армейские силы должны использоваться только в наиболее срочных и тяжелых ситуациях.

“Я не поддерживаю применение Закона “О восстании” ”, - сказал Марк Эспер.

Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Флойд умер, в результате того, что полицейский более 8 минут придавливал его шею. Экс-президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама осудили произошедшее, а акции протеста расценили ак проблему расовой дискриминации.

Обвинение в адрес офицера полиции Миннесоты Дерека Шовина переоформлено в обвинение в убийстве второй степени, которое квалифицируется как преднамеренное убийство без преднамеренности. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Трем, уже бывшим, офицерам полиции, находившимся на месте происшествия, также предъявлено обвинение в пособничестве и содействии убийству.