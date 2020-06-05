Госбюджет - наш общий бумажник, который мы формируем вместе: Пашинян предложил его новое восприятие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает сформировать новое восприятие государственного бюджета: госбюджет - общий бумажник для всех, его формируют все граждане для удовлетворения общих потребностей. Как передает Арменпресс, об этом, присоединившись по видеосвязи к совместному заседанию постоянных комиссий Национального собрания, по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета”, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“У нас было старое восприятие бюджета, и сейчас мы должны сформировать его новое восприятие. Старое восприятие людей было таково: бюджет принимают руководители, чтобы часть заработанных нами денег брали себе, чтобы нас ограбили, чтобы забирали у нас. Новое восприятие бюджета должно быть следующим: государственный бюджет - наш общий бумажник, который мы формируем вместе для удовлетворения наших общих потребностей. И, на мой взгляд, формула старых и новых восприятий бюджета - четкая грань, разделяющая народ, обладающий волей государственности, от народа, не имеющего воли государственности. И я уверен, что мы, конечно, идем по этому пути”, - сказал Пашинян.

Однако премьер-министр отметил, что в 2019 году в бюджет не был внесен весь тот потенциал, который существует и теоретически и фактически. По самым разным подсчетам в Армении существует огромная теневая экономика. По словам Пашиняна, даже есть некоторые оценки, что потенциал сбора бюджета мог быть больше – например, и до 400 млрд драмов. Он отметил важность изменения мышления, не недооценивая также и администрирование. “В некоторых случаях этот инструмент принуждения неизбежен, но в психологическом и философском плане дисциплина для народа, в том числе бюджетная дисциплина, должна быть выражением воли гражданина иметь государство”, - отметил он.

Премьер-министр отметил, что государственный бюджет, это – безопасность. Граждане Армении не могут строить отдельную безопасность для себя и для своей семьи. Граждане осуществляют выплаты в виде налогов, чтобы правительство обеспечивало общие потребности.

Анна Григорян